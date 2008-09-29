Касьянов не проти призупинки членства Росії в G8 та РЄ

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Голова Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ називає допустимим призупинення членства Росії в G8 (великій “вісімці” – УНІАН) та Раді Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Не ця влада приєднувалася до “великої вісімки” та вступала до Ради Європи... Це заслуга російського народу”, - сказав він.

М.КАСЬЯНОВ зазначив, що саме тому призупинення членства є допустимим.

Водночас, в розмові з кореспондентом УНІАН, відповідаючи на запитання, якій підхід з боку Європи був би більш корисним для розвитку демократії в Росії: підхід санкцій чи переговорів, М.КАСЬЯНОВ висловив переконання в необхідності саме переговорів.

“Ми живемо в ситуації, коли холодна війна неприйнятна, і тому ніхто не зацікавлений у холодній війні, крім властей Російської Федерації, і тому все це провокування, і спроба змусити прийняти якісь нові неприйнятні для цивілізованого світу правила гри, спроба з боку Росії, повинна мати відповідну реакцію. Тому переговори мають йти про неприйнятність того, що роблять російські власті, як в середині країни, розтоптуючи Конституцію та Європейську конвенцію з прав людини, так і за кордоном у зовнішній політиці”, - сказав один з лідерів російської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, після війни з Грузією на початку серпня, питання про призупинення членства Росії у “великий вісімці” активно обговорювалося в політичних колах Європи.

На початку вересня 24 депутати-члени Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) подали проект резолюції про скасування повноважень російської делегації в ПАРЄ. Цей проект буде розглянутий на сесії ПАРЄ 1 жовтня.