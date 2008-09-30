ПАРЄ не готово позбавити делегацію РФ повноважень

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутати Парламентської Асамблеї Ради Європи вважають, що поки передчасно позбавляти російську делегацію повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні під час першої частини обговорення російсько-грузинського конфлікту.

“На цій сесії нам потрібно розпочати діалог. І ми нікого не можемо позбавляти права голосу. Хоча, за результатами розслідування, можливо, ми повинні будемо застосувати певні санкції”, - заявив депутат зі Швеції Горан ЛІНДБЛАД.

Він зазначив, що на сьогодні можна говорити лише про те, що і Грузія застосувала надмірну силу, хоча і на своїй території, однак і Росія вторглася на чужу територію, що також неприпустимо.

Депутат із Греції Теодорос ПАНГАЛОС зазначив, що потрібно бути у постійному контакті з обма сторонами конфлікту і нарощувати ці контакти, в першу чергу для того, щоб надати максимальну допомогу цивільному населенню. Крім того, він висловив переконання в тому, що Рада Європи має ухвалити певні рішення за результатами цього конфлікту.

Депутат з Албанії Кастріот ІСЛАМІ зазначив, що введення європейських спостерігачів на територію Грузії є, можливо, лише першим кроком, а в майбутньому, можливо, варто подумати над розгортанням поліцейської миротворчої місії Євросоюзу у регіоні для проведення операцій у Південній Осетії та Абхазії.

Депутат з Фінляндії Сінікка ХУПСКАЙНЕН також висловила переконання у тому, що російську делегацію не потрібно позбавляти права голосу в ПАРЄ.

“На мою думку, це неправильний шлях. Я думаю, що дуже важливо, щоб усі члени російської делегації могли брати участь у дискусії та стежити за нею. Також дуже важливо, щоб продовжувався діалог між Радою Європи і Росією”, - сказала депутат.

Депутати від Російської Федерації у своїх виступах наголошували на агресивних намірах Грузії, наводили історичні докази складних відносин між грузинами й осетинами, а також обвинувачували країни-члени НАТО та США у фінансуванні озброєння грузинської армії.

“Я вивчила меморандум спеціальної комісії ПАРЄ, і залишилося відчуття, що істина так і не далася контролюючим. Не має висновку щодо того, хто розв’язав конфлікт”, - заявила депутат від Росії Олена ГОРЯЧЕВА.

Вона зазначила, що фраза про те, що обидві сторони винні в ескалації конфлікту, не є правильною.

“За цією логікою, і Гітлер, що витоптав чоботами пів-Європи, і Росія разом з Англією та Америкою, які розгромили фашизм, – одне і те ж”, - наголосила депутат.

Депутат Олександр БАБАКОВ зазначив, що Росія має багато документів, що свідчать про агресію з боку Грузії. “Грузія сьогодні веде політику брехні та обману. І тому дуже хотілося б, щоб реальне розслідування виключило б факти необ’єктивності”, - сказав він.

За словами депутата від Нідерландів Тіні КОКСА, частина відповідальності лежить на країнах-членах Євросоюзу, НАТО і США. “ЄС, НАТО і США готували і тренували грузинську армію, тому вони несуть частину відповідальності за цю війну”, - сказав депутат.

У свою чергу, парламентарії від Грузії заявляли про агресивність Росії і вимагали від Асамблеї засудити такі дії.

“Необхідно констатувати: Росія здійснила інтервенцію на іншу країну, вона готувала війну, озброювала сепаратистів, виступала проти інтернаціоналізації миротворчих сил”, - заявив депутат Георгій ГАБАШВІЛІ.

“Найголовніше – це засудити дії Росії, зокрема, визнання сепаратистських територій. Ми не хочемо виключати Росію з Ради Європи, але ми хочемо, щоб ця країна була відповідальна та достойна цінностей Ради Європи”, - сказала депутат Чіора ТАКТАКІШВІЛІ.

Загалом у сьогоднішніх дебатах виступили 26 депутатів. Крім того, виступили Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС та комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, у Парламентській Асамблеї Ради Європи розпочалися слухання щодо російсько-грузинського конфлікту. Слухання триватимуть два дні: сьогодні та у четвер, 2 жовтня.