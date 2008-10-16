Лідери ЄС посилять міграційну політику

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила Пакт імміграції та надання притулку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Відтепер Європа має спільну міграційну політику», - заявив він.

Цей документ, ідея якого належить французькому президентству в ЄС, спрямований на сприяння та контроль легальної міграції, боротьбу з нелегальною міграцією, посилення системи прикордонного контролю та створення спільної системи надання притулку біженцям з третіх країн.

У документі, зокрема, зазначається, що легальна міграція має бути результатом бажання як мігранта, так і країни, до якої він мігрує для взаємної вигоди. При цьому, передбачається, що кожна країна-член самостійно вирішуватиме питання щодо умов запрошення легальних мігрантів до країни та граничної кількості. Разом з тим, у документі зазначається, що будь-які квоти на легальну міграцію мають встановлюватися в партнерстві з країнами походження мігрантів.

У зв’язку з цим Пакт закликає країни-члени ЄС розробити політику трудової міграції, збільшити привабливість Європи для висококваліфікованої робочої сили з третіх країн, сприяти розвиткові “циркулюючої” міграції (коли мігранти прибувають лише на сезонні роботи – УНІАН), більш ефективно регулювати сімейну міграцію.

В питанні боротьби з нелегальною міграцією Пакт пропонує укласти угоди про реадмісію на рівні ЄС та на двосторонньому рівні з тими країнами, з якими виникає потреба це зробити, забезпечити попередження ризиків нелегальної міграції в рамках політики в’їзду та проживання в країнах-членах ЄС вихідців з третіх країн, розвивати співпрацю країн-членів в питанні забезпечення екстрадиції нелегальних мігрантів (включаючи обмін біометричними даними нелегалів), посилити співпрацю з третіми країнами, що є країнами походження мігрантів для посилення боротьби на рівні поліції та судів з нелегальними мігрантами, а також повідомляти через Шенгенську інформаційну систему про всі випадки екстрадиції нелегальних мігрантів.

В питанні посилення охорони кордонів документ закликає країни-члени та Єврокомісію до мобілізації усіх наявних ресурсів для забезпечення ефективного контролю зовнішніх сухопутних, морських та авіаційних кордонів, розробити загальну систему використання біометричних даних при видачі віз до 1 січня 2012 року, надати відповідно до ролі та відповідальності країн-членів матеріальні ресурси агентству з координації контролю зовнішніх кордонів ФРОНТЕКС, посилити співпрацю з країнами походження нелегальних мігрантів в питанні контролю зовнішніх кордонів країн-членів ЄС.

В питанні створення Європейської системи надання притулку, Пакт передбачає створення в 2009 році Європейського офісу підтримки для обміну інформацією між країнами-членами щодо надання притулку, закликати Єврокомісію розробити до 2010 року, а щонайдовше – до 2012 року пропозиції щодо єдиної процедури надання притулку в усіх країнах-членах, запровадити програму допомоги країнам-членам, що стикаються з масивним напливом шукачів притулку у вигляді надсилання експертів та офіційних осіб з цього питання з інших країн-членів.

Пакт також передбачає ряд заходів в області посилення співпраці з країнами походження нелегальних мігрантів, зокрема, укладення протоколів щодо можливостей робочої міграції до ЄС, посилювати поліцейську співпрацю з третіми країнами для попередження нелегальної міграції, сприяти розвитку країн, що розвиваються, і, в першу чергу, країн Африки.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила проект Європейського пакту імміграції та надання притулку на засіданні 25 вересня. і.