Білорусь і Чехія відновили офіційні стосунки

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Білорусь і Чехія відновили перервані в 2002 році офіційні контакти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, сьогодні відбувся робочий візит до Мінська делегації Міністерства закордонних справ Чехії на чолі з першим заступником міністра закордонних справ Томашем ПОЙЯРОМ.

У рамках візиту чеську делегацію прийняв заступник прем`єр-міністра Білорусі Андрій КОБЯКОВ.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Білоруссю і Чехією.

На переговорах у Міністерстві закордонних справ Білорусі відбувся обмін думками за всім порядком денним білорусько-чеських відносин. Сторони заявили про свою зацікавленість в розвитку всебічної співпраці, зокрема, в галузі економіки, культури, освіти. Також було наголошено на необхідності розширення міжвідомчої та міжрегіональної взаємодії.

У прес-службі МЗС Білорусі зазначили, що особливу увагу на зустрічах було приділено обговоренню перспектив діалогу між Білоруссю і Європейським союзом з урахуванням майбутнього головування Чехії в ЄС з 1 січня 2009 року.

Водночас, Т.ПОЙЯР одразу ж після свого приїзду до Мінська зустрівся з лідерами опозиції – керівництвом Об`єднаних демократичних сил, і лише потім відбулися його зустрічі з офіційними особами Білорусі.

Довідка УНІАН. Білорусь і Чехія не здійснювали офіційних двосторонніх контактів шість років – з 2002 року. Прем`єр-міністр Чехії Мілош ЗЕМАН був останнім чеським політиком, який відвідав Мінськ у 2002 році. Дипломатичні місії в двох країнах очолюються тимчасовими повіреними.

У 2002 році Чехія відмовила у візі Президентові Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ, коли той збирався взяти участь в саміті НАТО в Празі. У 2006 році білоруська влада відмовила у видачі візи тоді чеському сенаторові, а нині міністрові закордонних справ Карелу ШВАРЦЕНБЕРГУ.