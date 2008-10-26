У Брюсселі розпочнеться дводенна конференція на тему того, як дослідження, що фінансуються ЄС, допомагають у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, малярією та туберкульозом

Зі вступною промовою на конференції виступить комісар ЄС з питань науки та досліджень Янеш ПОТОЧНІК. Об 11-00 13-го листопада відбудеться прес-конференція Я.ПОТОЧНІКА з провідними науковцями, що братимуть участь в конференції.

За останні 20 років ВІЛ/СНІД забрав життя 20 млн. людей, і на сьогодні, в світі нараховується 40 млн. ВІЛ-інфікованих. Малярія розповсюджена майже в 100 країнах світу, щорічно від цієї хвороби гине близько мільйона людей, близько 8 млн. людей щорічно починають хворіти на активну форму туберкульозу. Протягом 2000-2006 року Єврокомісія витратила на дослідження, пов’язані з пошуком надійних вакцин проти цих хвороб 450 млн. євро.