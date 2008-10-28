УВАГА!!! УТОЧНЕНИЙ АНОНС! Відбудеться підхід до преси віце-Президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака БАРРО та міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА

Підхід відбудеться після двосторонньої зустрічі. Український міністр відвідає Брюссель для започаткування консультацій на рівні експертів щодо переходу до безвізового режиму. Перший раунд консультацій розпочнеться 30 жовтня. Рішення про проведення консультацій на рівні експертів щодо переходу на безвізовий режим у довгостроковій перспективі було схвалено на самміті ЄС-Україна в Парижі, 9 вересня цього року.