У Польщі майже 100 тис. осіб можуть втратити роботу

Варшава. 5 листопада. УНІАН. У Польщі через фінансову кризу можуть втратити роботу майже 100 тис. осіб, більшість з яких нині працює в автомобільній, металургійній та будівельній галузі, а також у сфері виробництва меблів та продуктів харчування.

Про це пише сьогодні загальнопольська щоденна газета Polska, яка видається у співпраці з британською The Times.

За даними експертів, яких цитує видання, пік звільнень припаде на початок 2009 року і найбільше зачепить працівників фірм, що працюють на експорт.

Згідно з даними статистики, лише у вересні 236 фірм оголосили намір найближчим часом звільнити 15,6 тис. працівників, що удвічі більше аналогічних показників минулого року.

«Експерти мають однакову думку: такі рішення (про звільнення працівників) найближчим часом приймуть тисячі польських фірм», - підкреслює газета.

Щоправда, зазначає видання, Польщі, швидше за все, не загрожує серйозна рецесія, а лише сповільнення економічного зростання.

«Навіть фірми, які себе зараз почувають добре, будуть шукати можливості для економії, аби підвищити свою конкурентоспроможність на ринку», - сказав головний спеціаліст з питань макроекономічного аналізу банку BGŻ Войчех МАТИСЯК.

Польські будівельники будуть звільняти працівників, оскільки змушені заморожувати свої проекти через брак попиту на житло, який щонайменше у 2 рази менший, ніж кілька місяців тому.

PolskaTimes відзначає, що польських безробітним буде складніше знайти роботу, оскільки кількість нових вакансій від інших працедавців не росте так блискавично, а навпаки - теж знижується.

Так, у вересні цього року Центри зайнятості Польщі отримали 105,3 тис вакансій, що на понад тисячу менше, ніж у вересні 2007.

За даними найбільшого інтернет-порталу з працевлаштування Pracuj.pl, у третьому кварталі цього року в системі зареєстровано 54,8 тис. вакансій, що на 2,5 тис. менше, ніж у другому кварталі.

Експерти прогнозують зростання безробіття у Польщі до навіть 10% із 8,9% у вересні.

Однією з додаткових причин, які ускладнять ситуацію на польському ринку праці, експерти називають повернення в країну поляків, котрі раніше працювали в інших країнах Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Польща у 2007 році спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, в першу чергу, для громадян України, Росії та Білорусі, які з липня минулого року отримали право працювати в країні без офіційного дозволу в усіх сферах економіки упродовж 6 місяців в році.

З вересня 2006 така схема була можлива лише для працівників сільськогосподарської сфери, причому діяло часове обмеження, яке зобов’язувало залишати територію Польщі через кожні 3 місяці з можливістю нового в’їзду ще через 3 місяці.

У жовтні 2007 Польща також зменшила в 10 разів оплату за видання офіційного дозволу на роботу для іноземців до близько 30 доларів.

Польські власті спрощували доступ на ринки праці, аби компенсувати їх нестачу на внутрішньому ринку через те, що більшість поляків виїхало працювати в інші країни Європейського Союзу, де вищі заробітки.

За неофіційними даними, у Польщі працює від 100 до 300 тис. українців, більшість з яких нелегально.