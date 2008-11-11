Лісабонська угода, енергетика, клімат, криза - оснвоні питання самміту ЄС

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Лісабонська угода, фінансова криза, енергетика та кліматичні зміни стануть основними темами самміту ЄС в грудні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено в ході дводенного засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Крім того, на самміті планується обговорити питання Спільної сільськогосподарської політики ЄС, питання зовнішніх відносин та безпеки, зокрема, ініціативу “Східне партнерство”.

Засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) відбудеться у Брюсселі 11-12 грудня цього року.