У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер

В ході прес-конференції комісар представить комюніке Єврокомісії для Ради ЄС та Європарламенту щодо європейської політики в Арктичному регіоні. Необхідність такої політики пояснюється кліматичними змінами, а також діяльністю ЄС в області захисту навколишнього середовища, боротьби з кліматичними змінами, енергетиці, дослідженнях, транспортній сфері та рибальстві, що має вплив на розвиток Арктичного регіону. Єврокомісія запропонує дії для досягнення трьох основних цілей: захист Арктики разом з її населенням, сприяння довготерміновому використанню її ресурсів, покращення багатостороннього арктичного управління. Комюніке має відкрити нові перспективи для арктичних держав, а також встановити баланс між захистом арктичного природного середовища та необхідністю використовувати природні ресурси.