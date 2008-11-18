ЄК закликає ”старі” країни ЄС скасувати обмеження на рух робітників

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Єврокомісія закликає “старі” країни-члени ЄС зняти обмеження на вільний рух робітників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Єврокомісії, яка буде оприлюднена сьогодні.

Згідно з результатами проведеного Єврокомісією дослідження, розширення ЄС в 2004-му та в 2007-му роках не вплинуло суттєво на приток робочої сили з нових до старих країн-членів. Так, з 2004 року частка робітників з країн центральної та східної Європи, які зараз живуть в ЄС-15 (тобто в “старих” країнах-членах ЄС) зросла лише з 0,3% до 0,5% від загальної кількості населення станом на кінець 2007 року. Частка робітників з Болгарії та Румунії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року, в “старих” країнах-членах за цей самий період (2004-2007 роки – УНІАН) зросла з 0,2% до 0,4% всього населення.

Болгари та румуни переважно їхали до Італії та Іспанії, у той час, як робітники з країн, що приєдналися до ЄС в 2004 році – до Великобританії та Ірландії.

В доповіді Єврокомісії також зазначається, що загалом в “старих” країнах-членах ЄС робочих мігрантів з країн з-за меж ЄС більше, ніж мігрантів, що прибули з країн, які приєдналися до ЄС з 1 травня 2004 року.

Єврокомісія також вважає, що рівень внутрішньо європейської міграції залишається відносно стабільним, “нові” робітники не створили проблем на ринках праці, а навіть, навпаки, сприяли економічному зростанню.

В доповіді також наголошується, що більшість робочих мігрантів з нових країн-членів ЄС – це молоді люди. Так, 80% робочих мігрантів з країн, що приєдналися до ЄС в 2004 році та 70% робочих мігрантів з Болгарії та Румунії – люди, молодші 35-ти років.

У зв’язку з результатами дослідження, Єврокомісія закликає країни-члени якомога швидше зняти обмеження на вільний рух робітників з “нових” країн-членів ЄС, зазначаючи, що вільний рух робочої сили є одним з фундаментальних принципів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, перед розширенням 2004-го року ряд “старих” країн-членів ЄС запровадили обмеження на приток робочих мігрантів з “нових” країн-членів. Станом на сьогодні, більшість країн вже зняли такі обмеження для країн, що приєдналися в 2004-му році, за винятком Німеччини, Австрії, Бельгії та Данії. Практично всі 15 “старих” країн-членів мають обмеження на приток робочої сили з Болгарії та Румунії, лише у Франції, Італії, Бельгії та Люксембургу є певні пом’якшені режими для окремих категорій робітників.