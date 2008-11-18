Україна обговорює з ЄС скасування тарифних квот на зернові

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Україна обговорює з ЄС можливість скасування тарифних обмежень на зернові.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

“Ми розуміємо, що ЄС повернувся до мит, які існували на зернові до зернової кризи. Все це правильно, ніяких порушень немає, але коли це робиться під час кризи, коли наші інші експортні сектори впали, в першу чергу метал, а зерно, ми так пишалися, що ми багато його виростили і можемо тепер заробити, а десь на кордоні, умовно кажучи, експортер дізнається, що йому треба платити в 7-8 разів більше”, - сказав він.

“І для експортера це стало неприємною несподіванкою, хоча, нібито якщо ти працюєш на цьому ринку, то несподіванок ніби і не повинно бути”, - додав заступник міністра економіки.

Він зазначив, що зараз над цим питанням працюють фахівці з обох сторін. Він також не зміг сказати, чи є можливість скасування такого рішення для України.

“Подивимося, яким буде результат, але з точки зору сигналу, часу та місця, то це не найкращий сигнал”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня цього року Єврокомісія заявила про намір відновити імпортні мита на зернові через значне зниження цін на зернові на європейському ринку.

20 грудня 2007 року Рада міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС скасувала імпортні мита на більшість зернових до кінця 2007/2008 маркетингового року – до 30 червня 2008 року.

Рішення розповсюджується на всі зернові, крім вівса, грачихи та проса.

26 листопада 2007 року Єврокомісія запропонувала скасувати імпортні мита на більшість зернових через дефіцит зерна на внутрішньому ринку ЄС.

26 червня 2008 року рішення про скасування імпортних мит було продовжено ще на один маркетинговий рік – до 31 червня 2009 року.

До запровадження пільгового режиму ЄС мав “нульове” імпортне мито на пшеницю твердих сортів, високоякісну пшеницю м‘яких сортів, жито та сорго. Водночас, на імпорт зернових з окремих регіонів існували певні квоти. Імпорт понад цих квот призводив до стягування мит.

Нульові ставки мит застосовувалися до імпорту твердої пшениці, високоякісної м’якої пшениці, жита та сорго в рамках квот і 93 євро за тонну – якщо імпорт перевищує квоти.

Мито на кукурудзу становило 0 євро за тонну з 1 жовтня 2007 року в рамках виділених квот, і 95 євро – у випадку перевищення імпортних квот. Крім того, в 2003 році було запроваджено квоти на імпорт ячменю та низькоякісної і середньо якісної м’якої пшениці з країн СНД. На пшеницю низької та середньої якості річна квота становила 2,989 млн. тонн, з них 572 тис. – для імпорту пшениці з США, 38,85 тис. тонн - з Канади. Імпортне мито на постачання зернових понад квот становило12 євро за тонну.

Річна квота на ячмінь становила 306,2 тис. тонн зі ставкою мита 16 євро за 1 тонну. Річна квота на ячмінний солод встановлена в розмірі 50 тис. тонн зі ставкою мита у 8 євро/тонна.