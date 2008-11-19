Огризко натякає, що й для МЗС ПДЧ вже не головне

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сподівається на позитивну відповідь НАТО щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), однак головним називає реальне інтенсивне просування України до членства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це український міністр заявив сьогодні журналістам за підсумками участі в засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

«Яким буде рішення (щодо ПДЧ на саміті НАТО в грудні – УНІАН) – це ще тема для подальших дискусій, але в будь-якому випадку головне, що ми інтенсивно просуваємося до свого членства», - сказав він.

«Я сподіваюся, що ми отримаємо дуже позитивну відповідь», - додав В.ОГРИЗКО, не уточнивши, чи сподівається Україна отримати ПДЧ.

Говорячи про сьогоднішнє засідання комісії, В.ОГРИЗКО зазначив, що Україна та НАТО обговорили хід співпраці після Бухарестського саміту, який відбувся на початку квітня цього року, проаналізували двосторонні зобов’язання і дійшли висновку, що відносини між Україною та НАТО вийшли на нову якість політичного діалогу.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, на якому планується дати оцінку стану відносин НАТО з Україною та розглянути можливість надання Україні ПДЧ.

Україна сподівалась отримати ПДЧ ще у квітні цього року на саміті НАТО в Бухаресті, однак не отримала цього через опозицію ряду країн, зокрема, Німеччини, Франції та Бельгії, які вважали, що в Україні не достатньо єдності серед політичних сил щодо майбутнього відносин з НАТО та недостатня підтримка вступу до НАТО населенням.