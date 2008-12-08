Україна та ЄС домовились про посилення співпраці в області надзвичайних ситуацій

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України та Генеральний Директорат з питань охорони навколишнього середовища Єврокомісії підписали Адміністративну домовленість про співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА.

Адміністративн домовленість стосується співробітництва між Оперативно-черговою службою МНС та Центром моніторингу та інформації Механізму цивільного захисту ЄС, метою домовленості є співробітництво під час надзвичайних ситуацій.

Підписання розширеної домовленості сприятиме більш глибокому та оперативному співробітництву України з ЄС, ефективнішому використанню існуючих засобів цивільного захисту, а також розвитку системи взаємної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій.

Крім того, за словами міністра, підписання домовленості сприятиме постійному обмфну інформацією, спільній роботі з оцінювання впливу наслідків стихійних лих на навколишнє середовище, залученню експертів до участі у профільних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту, а також залученню спостерігачів під час проведення навчань, тренінгів та обміну досвідом.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2007 року була підписана Адміністративна домовленість між Україною та ЄС про співпрацю при взаємне інформування при надзвичайних ситуаціях.