Європарламент хочу встановити день пам`яті жертв в Сребрениці

Брюссель. 15 січня. УНІАН. Європарламент виступає за встановлення Дня пам`яті жертв геноциду в Сребрениці.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту, прийнятій сьогодні в Брюсселі.

За проголосували 556 депутатів, проти – 9, утрималися – 22.

Депутати, зокрема, закликали Раду ЄС і Єврокомісію підтримати Європарламент і встановити 11 липня Днем пам`яті жертв геноциду.

У липні 1995 року збройні сили боснійських сербів під керівництвом генерала Ратко МЛАДІЧА вбили в районі Сребрениці понад 8 тисяч мусульманських чоловіків і підлітків чоловічої статі. Понад 25 тисяч людей було насильно депортовано з регіону.

Європарламент також закликав докласти максимум зусиль для затримання Р.МЛАДІЧА й передачі його в руки Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії в Гаазі.