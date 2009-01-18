В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри планують провести дебати щодо економічної та бюджетної політики 2009 року, заслухати програму чеського президентства в ЄС, а також обговорити план стимулювання економіки, якій передбачає виділення 200 млрд. євро протягом цього року Єврокомісією та країнами-членами ЄС.

Дата проведення: 20 січня 2009 року Час початку: 10-30