Air France-KLM звільнить 1200 працівників

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Air France – KLM планує звільнити цього року до 1200 працівників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на бельгійські ЗМІ, про це повідомив речник авіакомпанії, якій додав, що минулого року скорочення становило близько 2000 тис. осіб.

Цьогорічне скорочення планується здійснити за рахунок припинення прийому на роботу та не заміщення посад, з яких звільнятимуться працівники, що виходять на пенсію.

Авіакомпанія також заявляє, що сподівається на позитивний фінансовий результат за підсумками минулого року, однак остаточні дані стануть відомими лише 31 березня 2009 року. За підсумками 2007 року прибуток компанії становив 1,4 млрд. євро, однак вже в третьому кварталі 2008 року авіакомпанія зареєструвала збитки в 194 млн. євро.