ВР ратифікувала угоду про співробітництво з Румунією

Київ. 18 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Румунії про економічне, промислове, наукове та технічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного закону проголосували 293 народних депутатів з 443, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено розвиток партнерських взаємовигідних відносин між Україною та Румунією в економічній, промисловій та технічній сферах, створення сприятливих умов для поліпшення рівня життя громадян, ефективного використання природних та людських ресурсів, науково-технічного потенціалу обох країн.

Договірні Сторони створять Українсько-Румунську Спільну комісію з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва. Спільна комісія буде створена на паритетній основі. При виконанні своїх завдань Спільна комісія може запросити взяти участь державних службовців та представників державних установ Договірних Сторін для надання допомоги та консультацій так само, як і створювати тимчасові чи постійні експертні робочі групи та комітети, яким можуть бути визначені та надані конкретні повноваження.

Спільна комісія буде проводити засідання щорічно або за необхідністю, почергово в кожній країні, на запит однієї з Договірних Сторін.