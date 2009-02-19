Ціна транзиту газу Україною не перевищить середньоєвропейської

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ запевняє депутатів Європарламенту у тому, що ціна транзиту газу в Україні не перевищить середньоєвропейської.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 18 лютого на слуханнях “Енергетична безпека для Європи”, організованих групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Ціна транзиту буде 2,5-3 долари, - не більше. Тому що це – середня ціна на транзит в країнах ЄС. В Україні така сама ціна й буде, ми ж не будемо більшу ціну просити, тому що наше завдання – інтегруватися в європейський енергетичний ринок, навіщо підвищувати ціни?”, - сказав Посол.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.

19 січня “Нафтогаз України” та “Газпром” підписали контракти на постачання газу та транзит газу до Європи. Згідно з контрактами, цього року ціна транзиту газу становитиме 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км. В 2010 році передбачається зростання ціни транзиту до 2,4 – 2,6 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.