У Брюсселі відбудеться щорічна підсумкова прес-конференція керівництва Європейського інвестиційного банку за підсумками 2008 року

10:05, 21 лютого 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції Президент банку Філіпп Мейстадт та віце-президент Філіпп де Фонтен Вів представлять результати діяльності Європейського інвестиційного банку в 2008 році, перспективи та виклики 2009 року.

Дата проведення: 9 березня 2009 року.

Час початку: 10-30

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