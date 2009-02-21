У Брюсселі відбудеться щорічна підсумкова прес-конференція керівництва Європейського інвестиційного банку за підсумками 2008 року

В ході прес-конференції Президент банку Філіпп Мейстадт та віце-президент Філіпп де Фонтен Вів представлять результати діяльності Європейського інвестиційного банку в 2008 році, перспективи та виклики 2009 року.

Дата проведення: 9 березня 2009 року. Час початку: 10-30