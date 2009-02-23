Бельгійські вчені виявили ген, що протидіє раку
19:16, 23 лютого 2009Новини ЄС
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Кажуть, можна розробити методику лікування
Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Дослідники з Бельгії виявили ген, що протидіє розвитку раку.
Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Gazet van Antwerpen.
За даними видання науковці з Лувенського університету та Фламандського інституту біотехнологій змогли виявити ген, якій стримує розвиток раку у людей, мишей та фруктових мух. Пари цьому, механізм діє і навпаки: при вилученні цього гену рак починає розвиватися.
Дослідники вважають за можливе розвити процедуру лікування через введення в організм людини гену, що стримує розвиток раку, для боротьби з цим захворюванням. При дослідженнях ген додавали до ракових клітин, які після цього припиняли розвиватися.
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