Бельгійські вчені виявили ген, що протидіє раку

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Дослідники з Бельгії виявили ген, що протидіє розвитку раку.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Gazet van Antwerpen.

За даними видання науковці з Лувенського університету та Фламандського інституту біотехнологій змогли виявити ген, якій стримує розвиток раку у людей, мишей та фруктових мух. Пари цьому, механізм діє і навпаки: при вилученні цього гену рак починає розвиватися.

Дослідники вважають за можливе розвити процедуру лікування через введення в організм людини гену, що стримує розвиток раку, для боротьби з цим захворюванням. При дослідженнях ген додавали до ракових клітин, які після цього припиняли розвиватися.