Огризка звільнили з посади

Київ. 3 березня. УНІАН. Верховна Рада України 250-ма голосами “за” проголосувала за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада 247 голосами “за” звільнила тодішнього міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

5 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.

Довідка УНІАН. у грудні 2007 року Конституційний Суд України у справі за поданням 46 народних депутатів виніс рішення про те, що Верховна Рада України може звільняти з посад прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ і без подання Президента України.

Депутати просили КС офіційно розтлумачити положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України (справа про порядок припинення повноважень членів Кабінету міністрів України).

Депутати обгрунтовували необхідність в офіційному тлумаченні тим, що вказаними нормами не визначено чіткого порядку і процедури звільнення з посад членів Кабміну та наслідків такого звільнення, тому при застосуванні цих положень виникають суперечності щодо їхнього правильного розуміння представниками різних політичних сил, які входять до складу Кабінету міністрів.