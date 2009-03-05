ЄС продовжить переговори з РФ для стабільності на Кавказі

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Зеніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР переконана у необхідності подальшого діалогу з Росією для стабілізації ситуації на Кавказі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ніколасом ГІЛАУРІ.

“Важливо мати діалог з Росією”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що в рамках переговорів в Женеві щодо стабілізації в російсько-грузинських відносинах вже було розроблено механізм попередження конфліктів та дрібних сутичок, однак він ще не був повністю імплементований сторонами.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо міжнародного розслідування подій в Грузії, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила що на сьогодні поки не має ніякої додаткової інформації про хід розслідування, однак сподівається на успішне завершення роботи над ним.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня 2008 року, при посередництві ЄС були започатковані переговори між сторонами конфлікту в Женеві.

3 грудня ЄС формально призначив Хейді ТАЛЬЯВІНІ головою комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни. Її мандат діятиме до 31 липня цього року.