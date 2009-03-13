Консульство Польщі у Севастополі можуть відкрити у вересні

Севастополь. 13 березня. УНІАН. Генеральне консульство Польщі в Севастополі може почати свою роботу вже у вересні цього року. Про це, як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, заявив генеральний консул Республіки Польща в Одесі Веслав МАЗУР під час зустрічі із заступником голови міської державної адміністрації Дмитром БАЗІВИМ. За словами В.МАЗУРА, головна мета його нинішнього візиту пов`язана з визначенням місця розміщення Генерального консульства Польщі в Севастополі.

Як запевнив Д.БАЗІВ, міська державна адміністрація зі свого боку готова надати всебічну підтримку в здійсненні цього проекту. Він також висловив надію, що генеральний консул Республіки Польща поінформує бізнес-кола і громадськість своєї країни про нещодавно презентований керівництвом міста севастопольській проект відкритої економіки, і це приверне до Севастополя польський капітал, а відкриття Генерального консульства Польщі сприятиме поліпшенню і розширенню зв`язків між Україною і Польщею.

В.МАЗУР підтвердив зацікавленість польської сторони у швидкому налагодженні культурних, наукових і економічних зв`язків з Севастополем.