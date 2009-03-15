В Брюсселі розпочнеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
21:29, 15 березня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують провести політичні дебати щодо доцільності приєднання ЄС до Міжнародної організації вина, обмінятися думками щодо ситуації на молочному ринку ЄС та виробити можливі заходи для полегшення проблем виробників молока.
Дата проведення: 23 березня 2009 року Час початку: 11-00.
Час початку: 11-00.
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