В Брюсселі розпочнеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують провести політичні дебати щодо доцільності приєднання ЄС до Міжнародної організації вина, обмінятися думками щодо ситуації на молочному ринку ЄС та виробити можливі заходи для полегшення проблем виробників молока.

Дата проведення: 23 березня 2009 року Час початку: 11-00.