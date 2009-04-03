Дипломати Нідерландів вшанували пам`ять загиблих у Франківську полонених

Івано-Франківськ. 3 квітня. УНІАН. В Івано-Франківську делегація Королівства Нідерландів учора вшанувала пам’ять голландських військовополонених, які загинули у німецькому концтаборі, що знаходився у місті в роки Другої світової війни.

Про це сьогодні повідомив УНІАН підполковник західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Тарас ГРЕНЬ.

За його словами, вчора 114-ту бригаду тактичної авіації, що дислокується в Івано-Франківську, відвідала офіційна делегація Королівства Нідерланди. У складі делегації були Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Рон КЕЛЛЕР, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства підполковник Вільям Ван ХЕЄРЕБЕК, почесний консул Королівства Нідерландів в Україні Богдан ПАНКЕВИЧ.

Дипломати урочисто поклали квіти до встановленого на території частини пам’ятника на честь колишніх голландських військовополонених, які утримувались німецькими окупантами. Під час Другої світової війни у тодішньому Станіславі (нині Івано-Франківську) існував німецький концентраційний табір «Сталаг-731». Серед його в’язнів було 5 генералів, 1880 офіцерів та 150 курсантів армії Королівства Нідерланди. Вони були взяті у полон через відмову співпрацювати з німецькими окупантами. Бранці неодноразово намагалися втекти, але майже всі спроби закінчувалися трагічно.

«Це трагічна і болюча історія, яка об’єднує наші народи, - наголосив на брифінгу Посол Королівства Нідерланди Р.КЕЛЛЕР. – Сьогодні дуже мало залишилося в живих тих, хто був тут. Але повірте, вони часто згадують не тільки про жахіття полону, але й про те, яку підтримку вони отримували від місцевого українського населення. Я щиро і приємно вражений тим, як добре опікуються пам’ятником на честь моїх земляків військові льотчики Збройних сил України. Я обов’язково розповім про це на своїй батьківщині».

За словами посла, колишні в’язні пригадали і намалювали план концентраційного табору «Сталаг-731», і навіть випустили окрему книгу, в якій описали всі дні перебування у полоні. Деякі з цих малюнків дипломат привіз із собою й показав військовослужбовцям частини. На прощання командир бригади тактичної авіації полковник Сергій БИХОВЕЦЬ подарував почесним гостям сувеніри та книгу про історію Івано-Франківська.

Загалом на території України є шість офіційно зареєстрованих поховань та пам’ятних знаків військовослужбовців армії Королівства Нідерланди.