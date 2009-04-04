Лідери НАТО підтвердили принципи Бухаресту щодо України і Грузії
16:55, 04 квітня 2009Новини ЄС
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Членство - у перспективі
Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери НАТО підтвердили встановлені в Бухаресті принципи щодо України та Грузії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ.
“Підтверджені принципи, визначені в Бухаресті”, - сказав він.
Польський міністр не надав інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року на самміті НАТО в Бухаресті лідери країн-членів Альянсу схвалили принципове рішення щодо того, що в майбутньому Україна та Грузія мають стати членами НАТО. Водночас, для цього обидві країни мають здійснити необхідні реформи, а також сприяти підвищенню рівню підтримки вступу до НАТО серед населення.
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