Україна отримає кредит ЄІБ на ЛЕП Рівне-Київ

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про ратифікацію угоди (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 КВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 1 квітня.

Ратифікація угоди створює законодавчі підстави для фінансування проекту будівництва повітряної лінії від Рівненської АЕС до нової підстанції ”Київська”.

В угоді зазначається, що 19 грудня 2006 р. Рада Європейського Союзу запросила банк взяти участь у фінансуванні вибраних проектів, які становлять значний інтерес для ЄС, у галузі транспорту, енергетики, телекомунікацій та інфраструктури довкілля у Східній Європі, Південному Кавказі та Росії, і з цією метою Рада ЄС надала банку гарантію від імені ЄС стосовно покриття втрат за позиками в рамках прийнятних проектів, які реалізуються в країнах, де діє Європейський механізм політики добросусідства і партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument), а 17 квітня 2007 р. Рада директорів банку санкціонувала виконання цього нового доручення.

Україна пропонувала здійснити проект під назвою «Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київcька», що складається з розробки проекту, будівництва та експлуатації лінії електропередачі 750 кВ між Рівним та Києвом довжиною 350 км, а також кількох менших за обсягом об’єктів з передачі електроенергії, пов’язаних з підстанцією 750/330 кВ Київська.

Україна звернулася з проханням до банку відкрити на кредит у сумі 150 млн. євро на фінансування проекту. Вартість проекту, запропонована для співфінансування Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, за оцінкою інвестбанку на підставі наявної у банку інформації на момент оцінювання проекту, становить 300 млн. євро.