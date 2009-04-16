Румунія каже, що не готувала заколот у Молдові

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Румунія називає абсурдними обвинувачення Молдови у сприянні в проведенні акцій протесту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 15 квітня міністр закордонних справ Румунії Крістіан ДІАКОНЕСКУ на надзвичайному засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

Міністр зазначив, що Румунія залишалася “дуже стриманою” під час кризи, і готова до нового зближення з Молдовою, незважаючи на запровадження візового режиму для румунських громадян, а також арешт та висилку з Молдови 24-х румунських журналістів.

Водночас, міністр заявив про важливість засудження з боку ЄС таких дій офіційного Кишинева.

“Ці заходи мали б викликати координоване засудження з боку ЄС”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.