Молдова має бути в ”Східному партнерстві”, кажуть в Європарламенті

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІЙ вважає, що Молдова має брати участь у “Східному партнерстві” попри проблеми з Румунією, що виникли після парламентських виборів у Молдові 5 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 15 квітня на надзвичайному засіданні Комітету для розгляду ситуації у Молдові.

“Молдова має брати участь в установчому самміті “Східного партнерства”, запланованому на 7 травня”, - заявив Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКІЙ.

Водночас, він зазначив, що депутати залишаються солідарними з Румунією, як “з країною-членом ЄС”.

Голова комітету Європарламенту також повідомив, що наступного тижня ситуація в Молдові буде обговорена на засіданні Європарламенту в Страсбурзі. Депутати також планують схвалити резолюцію з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.

В.ВОРОНІН також заявляв про можливість відмови від участі у самміті “Східного партнерства” – польсько-швецької ініціативи, остаточно затвердженої Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на засіданні 19-20 березня і спрямованої на посилення відносин з 6-ма пострадянськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.