Європарламент схвалив торгівельну угоду з Туркменістаном

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Європарламент схвалив тимчасову торгівельну угоду з Туркменістаном.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні парламентом на засіданні в Страсбурзі доповіді Даніеля КАСПАРІ (група народних партій, Німеччина).

“За” проголосували 469 депутатів, проти –162, утрималися – 44.

Голосування стало можливим після того, як Рада ЄС та Єврокомісія запевнили депутатів в тому, що приділятимуть достатньо уваги питанням захисту прав людини у діалогу з Туркменістаном.

У доповіді депутати наголосили, що Тимчасова торгівельна угода може стати кроком до стабільних відносин між двома сторонами та сприяти процесу реформ в Туркменістані. Європарламент також закликав уряд Туркменістану розвивати демократію, поважати права людини та верховенство права. Депутати закликали до відкритих та демократичних виборів, свободи віросповідань, розвитку громадянського суспільства, звільнення політичних в’язнів, зняття обмежень на подорожі та доступ незалежних спостерігачів.