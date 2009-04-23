Україна має подумати про свої банки

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що в 2009 році Україна має посилити увагу до банківського сектору і забезпечити незалежність НБУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо

прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій сьогодні.

“рамкове законодавство для вирішення банківських складнощів було змінено в рамках антикризового законодавства, схваленого в листопаді 2008 року, і його імплементація залишається головним пріоритетом для влади в 2009 році”, - написано в документі.

У доповіді також зазначається, що протягом 2008 року, незважаючи на те, що ці положення містилися в Плані дій, Україна не здійснила заходів з посилення незалежності Національного банку, однак пообіцяла це зробити до 2009 року в рамках зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.