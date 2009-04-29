Україна може виграти від пропозицій Медведєва про нову систему безпеки

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Депутат від Блоку Юлії Тимошенко Олексій ЛОГВИНЕНКО вважає, що Україна може отримати переваги від пропозицій російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА про нову систему безпеку в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 28 квітня на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Ці пропозиції для нас - варіант розпочати все з нуля і вписатися в цю систему безпеки”, - сказав він.

Депутат зазначив, що блоковий принцип забезпечення безпеки в Європі, сформований після Другої світової війни, вичерпав себе.

“Глобальна криза вже продемонструвала, що система безпеки не вичерпуються військовим аспектом, йдеться передусім про безпеку економічну. Є дуже серйозне питання безпеки енергетичної, оскільки Європа не здатна забезпечити себе енергоресурсами”, - сказав О.ЛОГВИНЕНКО.

“Крім того, дуже серйозним є питання глобальних процесів: інформаційна безпека, розповсюдження небезпечних процесів, в тому числі вірусів, стихійних лих тощо”, - додав депутат.

При цьому він висловив переконання в тому, що не можна будувати безпеку в Європі без урахування великих гравців на території Європи, в тому числі, без урахування Росії.

“Без участі Росії в системі колективної безпеки в Європі, цієї безпеки не може бути апріорі, і ми тоді повертаємося до блокового принципу. Подивіться, замість Варшавського договору вже з’явилися ОДКБ, ШОС. І до чого це може призвести, якщо знову розпочнеться гонка озброєнь?”, - сказав О.ЛОГВИНЕНКО.

Він висловив переконання у необхідності змінювати філософію підходу до безпеки в Європі. У зв’язку з цим, депутат також зазначив, що вступ України до будь-якого блоку на сьогодні не вирішить питання безпеки.