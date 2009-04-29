ПАРЄ обговорює наслідки російсько-грузинської війни

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розпочала розгляд питання щодо наслідків російсько-грузинської війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього засідання депутати планують схвалити доповідь “Гуманітарні наслідки війни між Грузією та Росією: відстеження виконання Резолюції 1648 (2009)”.

В проекті доповіді, підготовленому Корієн ДЖОНКЕР з Нідерландів, зазначається, що гуманітарні наслідки війни продовжують викликати занепокоєння. Так, в Грузії залишаються 26 тис. тимчасово переселених осіб, в Південній Осетії – майже 33 тис. За даними доповідача, гострі надзвичайні потреби населення Південної Осетії були вирішені, однак тепер потрібно відновлення постраждалих будинків та інфраструктури. Разом з тим, в проекті доповіді констатується повна руйнація багатьох етнічних грузинських селищ.

У проекті доповіді також планується закликати Росію відкрити адміністративні кордони Абхазії та Південної Осетії з Грузією.

Голосування за проект доповіді відбудеться сьогодні у першій половині дня.