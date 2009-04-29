Країни-учасниці ЄАНТК готові презентувати його ТЕО Європі

Будапешт. 29 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що країни-учасниці проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) готові найближчим часом презентувати його техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) керівництву Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Будапешті українським журналістам.

За словами В.ЮЩЕНКА, найближчим часом країни-учасниці ЄАНТК презентують цей проект в Євросоюзі. Він нагадав, що ТЕО проекту отримало високу оцінку.

Також Президент України додав, що вчора мав розмову з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, під час якої вони домовились, що 7 травня глави держави п’яти країн-учасниць проекту проведуть зустріч з керівництвом Європейської комісії і попросять його провести презентацію проекту до виборів депутатів Європарламенту.

За словам В.ЮЩЕНКА, на сьогодні для цього вже є всі можливості. Він також висловив сподівання, що до ЄАНТК приєднаються Чехія та Словаччина.

Як відомо, вибори до Європарламенту відбудуться у червні цього року. Нинішній склад Європейської комісії працюватиме до листопада.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету Міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту «ЄАНТК».

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ «Укртранснафта».

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.