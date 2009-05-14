Ющенко перевів ”Одесу-Броди” в аверс

Цюрих. 14 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про невідкладність заходів щодо реалізації Брюссельської декларації і з реалізації проекту Євро-Азійського транспортного коридору на базі нафтопроводу ”Одеса-Броди”, запущеного в аверсному режимі.

Про це повідомив журналістам у Цюриху Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що ці два укази Президент підписав сьогодні, 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. у Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію з модернізації ГТС України. Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.

Використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі було передбачене проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» було завершене в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік. Нафтопровід «Одеса-Броди» планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі – танкерами через чорноморські протоки.