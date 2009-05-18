У березні сальдо зовнішньої торгівлі в зоні євро було позитивним

За попередніми оцінками, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у березні-2009 в зоні євро становить 0,4 млрд. євро

Брюссель. 18 травня. УНІАН. За попередніми оцінками, у березні 2009 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 0,4 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ми країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 9,5 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У березні 2008 року в зоні євро було негативне сальдо зовнішньої торгівлі в 2,3 млрд. євро. У лютому 2009 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 1,0 млрд. євро проти негативного сальдо в 1,7 млрд. євро у лютому-2008.

В ЄС-27 у березні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 19,6 млрд. євро. У лютому-2009 баланс становив -10,8 млрд. євро проти -13,3 млрд.євро у лютому-2008.

В 2008 році в єврозоні було негативне сальдо зовнішньої торгівлі в 38,9 млрд. євро, в ЄС-27 – негативне в 242,1 млрд. євро.