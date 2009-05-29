ТЕО ЄАНТК представлять в Брюсселі до кінця червня

Київ. 29 травня. УНІАН. Презентація техніко-економічного обгрунтування Євразійського нафтотранспортного коридору може відбутися в Брюсселі до кінця червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ГОНЧАРУКА, зараз питання визначення дати презентації ТЕО в Єврокомісії активно обговорюється, і не виключено, що вона відбудеться до кінця червня.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту ЄАНТК.

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ « Укртранснафта ».

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП « Сарматія » було затверджено ТЕО ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.