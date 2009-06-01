Україна відновила експорт електроенергії в Польщу

Київ. 1 червня. УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» сьогодні відновило постачання української електроенергії в Польщу на адресу компанії Zomar S.A. (Польща).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор «Укрінтеренерго» Валентин БОНДАРЕНКО.

«Постачання відновлено сьогодні», - сказав він, зазначивши, що відновлення експорту в цьому напрямі забезпечить збільшення завантаження вітчизняних електростанцій.

За словами В.БОНДАРЕНКА, потужність постачання до Польщі становить близько 100 МВт.

Коментуючи запитання про ціну електроенергії, яку експортують польському контрагентові, директор «Укрінтеренерго» сказав: «Українська електроенергія експортується до Польщі за ціною, яка перевищує оптову ринкову ціну на внутрішньому ринку або, іншими словами, ціни для українських споживачів».

Він уточнив, що в рамках чинного контракту ціни на електроенергію, що експортується в Польщу, переглядатимуть щомісяця і визначатимуть за формулою, що враховує прогнозну оптову ринкову ціну, яку щомісяця встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики для внутрішнього ринку, а також підвищувальний коефіцієнт.

Директор компанії зазначив, що аналогічний підхід уже впродовж кількох років «Укрінтеренерго» використовує при формуванні цін на електроенергію, яка виробляється в ”острові Бурштинської ТЕС” і продається на кордоні України з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Тому ціни на українську електроенергію, що експортується до Європи, перевищують ціни, що встановлюються для внутрішнього ринку.

Раніше ціни на українську електроенергію, що постачається в Польщу, не були прив`язані до прогнозної оптової ринкової ціни, яку встановлює НКРЕ, і визначалися під час переговорів «Укрінтеренерго» і Zomar.

Нагадаємо, що експорт української електроенергії в Польщу було припинено в грудні 2008 року через відмову Zomar S.A., зумовлену різким падінням енергоспоживання всередині Польщі.

Україна 2008 року знизила експорт електроенергії на 14,5% порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/г, тим часом доходи України від експорту електроенергії 2008 року зросли на 26,8% (на 101,6 млн. дол.) порівняно з 2007 роком – до 480,4 млн. дол. Причина збільшення доходів на тлі зниження обсягу експорту – суттєве зростання цін на експортовану електроенергію минулого року.