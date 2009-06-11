В першому кварталі ЄС має негативне сальдо зовнішньої торгівлі

Брюссель. 11 червня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит платіжного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в I-му кварталі 2009 року становив 50,9 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У першому кварталі 2008 року дефіцит платіжного балансу становив 46,2 млрд. євро, в четвертому кварталі 2008 року – 57,3 млрд. євро.

Водночас, за даними Євростату, в I-му кварталі 2009 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 15,3 млрд. євро, проти 18,5 млрд. євро в першому кварталі 2008 року та 17,1 млрд. євро – в четвертому кварталі 2008 року.