ЄС розпочне переговори з Молдовою про нову угоду

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила мандат для Єврокомісії на переговори з Молдовою про нову всебічну угоду, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках щодо ситуації в Молдові, схвалених сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.

“Рада висловлює бажання розпочати переговори настільки швидко, на скільки це дозволять обставини”, - зазначається у висновках.

Разом з цим міністри зазначили, що для полегшення початку переговорів про нову угоду Молдова має забезпечити рівне ставлення до всіх громадян ЄС у питанні візової політики.

“В цьому контексті та з метою полегшити початок переговорів Рада закликає Республіку Молдову забезпечити рівне ставлення до всіх громадян ЄС в своїй візовій політиці та підкреслює важливість в цілому добросусідських відносин”, - зазначається у висновках.

Як повідомляв УНІАН після подій 5-7 квітня, коли у Кишиневі відбулися масові акції протесту після оголошення результатів парламентських виборів, які вилилися у сутички з поліцією, Молдова обвинуватила Румунію у сприянні спробі державного заколоту в країні та відновила візовий режим для громадян Румунії, зберігши безвізовий режим для громадян всіх інших країн-членів ЄС.

У схвалених сьогодні висновках також наголошується на готовності Євросоюзу сприяти проведенню необхідних політичних, економічних та соціальних реформ у Молдові і висловлюється занепокоєння ситуацією з правами людини внаслідок подій 5-7 квітня. Крім того, міністри закликали владу Молдови забезпечити чесне і вільне проведення повторних виборів до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, після того, як нинішній склад парламенту двічі не зміг обрати Президента країни у Молдові мають бути призначені повторні парламентські вибори.