ЄС розпочне переговори з Молдовою про нову угоду
Але закликали Кишинів скасувати візовий режим для Румунії
Люксембург. 15 червня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила мандат для Єврокомісії на переговори з Молдовою про нову всебічну угоду, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках щодо ситуації в Молдові, схвалених сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.
“Рада висловлює бажання розпочати переговори настільки швидко, на скільки це дозволять обставини”, - зазначається у висновках.
Разом з цим міністри зазначили, що для полегшення початку переговорів про нову угоду Молдова має забезпечити рівне ставлення до всіх громадян ЄС у питанні візової політики.
“В цьому контексті та з метою полегшити початок переговорів Рада закликає Республіку Молдову забезпечити рівне ставлення до всіх громадян ЄС в своїй візовій політиці та підкреслює важливість в цілому добросусідських відносин”, - зазначається у висновках.
Як повідомляв УНІАН після подій 5-7 квітня, коли у Кишиневі відбулися масові акції протесту після оголошення результатів парламентських виборів, які вилилися у сутички з поліцією, Молдова обвинуватила Румунію у сприянні спробі державного заколоту в країні та відновила візовий режим для громадян Румунії, зберігши безвізовий режим для громадян всіх інших країн-членів ЄС.
У схвалених сьогодні висновках також наголошується на готовності Євросоюзу сприяти проведенню необхідних політичних, економічних та соціальних реформ у Молдові і висловлюється занепокоєння ситуацією з правами людини внаслідок подій 5-7 квітня. Крім того, міністри закликали владу Молдови забезпечити чесне і вільне проведення повторних виборів до парламенту.
Як повідомляв УНІАН, після того, як нинішній склад парламенту двічі не зміг обрати Президента країни у Молдові мають бути призначені повторні парламентські вибори.