Ющенко поїде до Сербії

Київ. 15 червня. УНІАН. 18-19 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Сербії для участі у 16 саміті глав держав Центральної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За її словами, згаданий саміт вважається впливовим майданчиком для неформального спілкування глав держав Центральної Європи.

На 16 саміті приймаюча сторона – Сербія – запропонувала обговорити позитивні та негативні аспекти розширення Євросоюзу в умовах світової фінансової кризи.