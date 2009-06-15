Україна та ЄС обговорять Порядок денний асоціації

Брюссель. 15 червня. УНІАН. ЄС та Україна планують обговорити проект Порядку денного асоціації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, обговорення проекту Порядку денного включено переліку питань, які будуть розглянуті на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться 16 червня у Люксембургу.

Згідно з проектом, текст якого має УНІАН, Порядок денний асоціації має замінити собою План дій Україна-ЄС, якій був практичним інструментом співпраці в рамках виконання угоди про партнерство та співробітництво.

Проект Порядку денного складається з двох частин: стратегічної та операційної. В стратегічній частині, зокрема, міститься загальний опис стану відносин Україна-ЄС, починаючи з набуття Україною незалежності в 1991 році.

Операційна частина визначає конкретні пріоритети в різних сферах співробітництва: політичний діалог, права людини, закордонна та безпекова політика, економічне співробітництво.

В документі зазначається, що він спрямований на полегшення набуття чинності майбутньої угоди про асоціацію, а пріоритети в ньому можуть змінюватися в результаті щорічного перегляду сторонами.

Крім того, в проекті зазначається, що Порядок денний асоціації – є документом спільної власності та спільної відповідальності сторін за його виконання.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду 5 березня 2007 року. 9 вересня 2008 року на самміті Україна-ЄС було схвалено рішення, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію. Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця цього року.