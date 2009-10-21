Єврокомісія та МФІ нададуть країнам Балкан 1 млрд. євро кредитів

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції (МФІ) домовилися про надання кредитів на розвиток інфраструктури в країнах Західних Балкан на 1 млрд. євро.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це сьогодні домовилися представники Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Банку розвитку Ради Європи за підтримки країн-членів ЄС.

Домовленість передбачає надання спільних грантів та кредитів для реалізації пріоритетних на Західних Балканах проектів, передусім, інфраструктурних і, в тому числі, щодо розвитку соціальної інфраструктури та покращення енергоефективності.

Єврокомісія взяла на себе зобов’язання надати 110 млн. євро на ці цілі у вигляді грантів. По 1 млн. євро грантів погодилися надати ЄІБ, ЄБРР та банк Ради Європи. Крім того, окремі країни-члени ЄС та інші донори можуть надати гранти для реалізації проектів в країнах Західних Балкан через спеціально створений спільний Європейський фонд для Західних Балкан, який управлятиметься ЄІБ та ЄБРР.

Крім того, ЄІБ та ЄБРР пообіцяли відкрити кредитну лінію на загальну суму в 1 млрд. євро для реалізації проектів в регіоні.

Скористатися новими фінансовими можливостями зможуть усі країни Балкан: Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, колишня югославська республіка Македонія, Косово, Чорногорія та Сербія.