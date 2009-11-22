У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити висновки щодо покращення професійних навичок викладачів та керівників навчальних закладів, щодо навчання дітей іммігрантів та щодо посилення ролі освіти. Міністри також планують обговорити питання переведення в цифровий формат культурної спадщини і, в першу чергу, книг для більшого їх поширення в сучасному світі. Крім того, міністри схвалять резолюцію про співпрацю в області сприяння соціальній та професійній інтеграції молоді в ЄС.

Дата події: 26-27 листопада 2009 року. Час початку: 10:00, 26 листопада 2009 року.