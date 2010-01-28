Британці в ПАРЄ пропонують визнати Голодомор геноцидом

Київ. 28 січня. УНІАН. Юридична комісія Парламентської Асамблеї Ради Європи схвалила внесені представником Великої Британії поправки до доповіді і проекту резолюції про голод в СРСР, запропонувавши визнати його за Голодомор і геноцид українського народу.

Як повідомляє РІА «Новости», про це розповів журналістам глава російської делегації у ПАРЄ Костянтин КОСАЧЕВ.

За його словами, на квітневій сесії ПАРЄ буде представлено доповідь про масовий голод на території СРСР у 1930-х роках.

К.КОСАЧЕВ нагадав, що попередня доповідь була підготовлена нинішнім главою ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і влаштовувала російську делегацію. У зв`язку з переходом М.ЧАВУШОГЛУ на нову посаду ПАРЄ вирішила призначити нового доповідача. Ним став парламентарій зі Швеції Бьорн фон СЮДОВ.

Кажучи про обговорення цієї теми, К.КОСАЧЕВ повідомив, що на засіданні профільного комітету було прийнято ряд поправок, які ”радикальним чином змінюють зміст самого документа”. Як приклад він навів пропозицію змінити назву доповіді знову на ”голодомор” і визнати його за геноцид.

Також, за його словами, російська делегація в ПАРЄ підготувала проект резолюції, яка засуджує присвоєння Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Степану Бандері звання Героя України.