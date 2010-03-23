Янукович звільнив заступника члена Венеціанської комісії
11:18, 23 березня 2010Новини ЄС
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Мартиненка призначив Ющенко лише місяць тому
Київ. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Петра МАРТИНЕНКА від виконання обов`язків заступника члена Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія).
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 23 березня, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив П.МАРТИНЕНКА – декана юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддю Конституційного Суду України у відставці – заступником члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).
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