Янукович звільнив заступника члена Венеціанської комісії

Київ. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Петра МАРТИНЕНКА від виконання обов`язків заступника члена Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія).

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 23 березня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив П.МАРТИНЕНКА – декана юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддю Конституційного Суду України у відставці – заступником члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).