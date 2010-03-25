Умови отримання допомоги ЄС можуть стати жорсткішими?

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Заступнки голови партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, екс-віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ не виключає того, що умови надання макрофінансової допомоги Україні від ЄС можуть стати жорсткішими.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив у розмові з українськими журналістами по завершенню саміту Європейської народної партії (ЄНП).

“Я думаю, вимоги будуть ще більш жорсткими. Тому що є очевидно країни, які так само, як і Німеччина, яка поставила питання по Греції, чому наші пенсіонери мають фінансувати помилки грецького керівництва, так само буде і в інших країнах (по Україні – УНІАН)”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, основна вимога ЄС для надання макрофінансової допомоги України залишається незмінною – відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Він зазначив, що на сьогодні поки не знає точно, як можуть змінитися вимоги МВФ, додавши, що планує зустрітися з керівником місії МВФ наступного тижня.

“Але ключова позиція не змінилася – це реалістичний, фіскально-відповідальний бюджет, який не має передбачати збільшення видатків... Реалістичний бюджет – це перший індикатор. Другий – це питання припинення кросс-субсидій стосовно “Нафтогазу”, це реалістичні ціни на газ, в першу чергу для споживачів: теплокомуненерго і населення”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, певні уточнення можуть бути в оцінці зростання ВВП та інфляції в 2010 році.

“Ви знаєте, що завжди є спокуса показати більші темпи зростання ВВП для того, щоб мати можливість більше на щось витратити. Але прогноз він в межах 2,8%-3%. (Віце-прем’єр-міністр Сергій – УНІАН) ТІГІПКО каже 3,7%, але навряд чи вони з цим погодяться”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також висловив думку, що стосовно візового діалогу будуть інші вимоги, які стосуватимуться проведення реформ в Україні.

“Як бюрократи, вони будуть дивитися багато речей, як вони працюють”, - сказав він.

Так, за словами екс-віце-прем’єра, одним з індикаторів може стати те, як працюватиме і чи працюватиме у складі нового уряду Урядовий комітет з питань євроінтеграції. Він зазначив, що під час його перебування в уряді цей комітет займався порівнянням нормативних так законодавчих актів, що розроблялися в Кабінеті міністрів на відповідність законодавству ЄС.

“Поки (законодавчі та нормативні акти – УНІАН) не приводились у відповідність, то жоден акт урядовий не потрапляв на уряд. Ну, принаймні, майже всі, були деякі винятки надзвичайні”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Ще одним індикатором для європейців, за його словами, стане доля Координаційного бюро з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він зазначив, що європейці, за його інформацією, вже дали чітко зрозуміти, що хотіли б збереження цієї структури, яка, хоч і не ідеально, але давала можливість забезпечити механізм горизонтальної координації.

Важливим індикатором може також стати доля закону про державні закупівлі та ряд інших.