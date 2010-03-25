Німеччина та Франція пропонують залучити МВФ для допомги Греції

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Німеччина та Франція запропонували план допомоги Греції із залученням Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як повідомляє сьогодні AFP, план було підготовлено незадовго до початку засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), який розпочався сьогодні в Брюсселі.

За інформацією агентства, план було узгоджено канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ за годину до початку саміту.

Згідно з інформацією від німецького уряду, план передбачає “значну” участь МВФ в забезпеченні фінансового балансу Греції.

Крім того, план передбачає нові санкції, які можуть бути застосовані проти майбутніх “порушників” правил єврозони, зокрема, щодо допустимого рівня дефіциту бюджету.

Згідно з інформацією від офісу Президента Франції, угода, досягнута з лідером Німеччини на одній з половиною сторінці визначає дуже чітки умови, за яких країни єврозони можуть надати допомогу.

При цьому, передбачається, що допомога від ЄС може складатися з двосторонніх кредитів, що надаватимуться Греції країнами-членами єврозони, які доповнюватимуть вливання МВФ.

Мета допомоги має полягати, за словами прем’єр-міністра Греції Георге ПАПАНДРЕУ в посиленні єврозони, посиленні євро та стабілізації його курсу.

Разом з тим, Президент Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ виступив проти залучення МВФ до допомоги Греції, зазначивши, що це буде “дуже, дуже погано”.

“Будь-який сигнал недостатку відповідальності з боку членів зони євро – поганий в моїх очах”, - заявив він французькому телебаченню.

Щодо можливих санкцій відносно країн, які порушуватимуть правила зони євро в майбутньому, конкретні заходи поки не оприлюднюються. Однак, як заявила А.МЕРКЕЛЬ, єврозона повинна мати право виключати зі своїх членів країни, які набагато перевищили максимально допустимий дефіцит бюджету в 3% ВВП.

Лідери ЄС провели обговорення цієї пропозиції в широкому форматі і зараз триває обговорення між керівниками країн-членів зони євро.

Як повідомляв УНІАН, Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.

МВФ ніколи не залучався для допомоги країнам-членам зони євро з моменту запровадження європейської валюти.