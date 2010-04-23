Єврокомісія хоче мати єдиного регулятора авіапростору в Європі

Віце-президент Єврокомісії Каллас виступає за якнайшвидше створення єдиного авіаційного регулятора в Європі

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС виступає за якнайшвидше створення єдиного авіаційного регулятора в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Відсутність єдиного Європейського регулятора з контролю за авіаційним рухом ускладнило відповідь на кризу (викликану попелом від ісландського вулкану – УНІАН)”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

“Без центрального регулятора Європа діяла з однією рукою, зв’язаною за спиною”, - додав він.

За словами С.КАЛЛАСА, нове регулювання щодо єдиного авіаційного простору, яке передбачає, в тому числі і створення єдиного регулятора, має набрати чинності лише у січні 2012 року.

“Я не думаю, що ми можемо чекати так довго”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Він зазначив, що Єврокомісія готова прискорити свою роботу в цьому напрямку, щоб завершити підготовку до створення єдиного регулятора до кінця цього року. За словами віце-президента, для цього потрібна лише політична підтримка Ради міністрів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Авіаційний рух почав відновлюватися в Європі 20 квітня.