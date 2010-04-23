Грищенко зустрінеться з колегами з ”Веймарського трикутника”
18:12, 23 квітня 2010Новини ЄС
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26-27 квітня в Бонні
Варшава.23 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО візьме участь в засіданні глав МЗС країн “Веймарського трикутника” 26-27 квітня в німецькому Бонні.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польського МЗС, у засіданні ”Веймарського трикутника” візьмуть участь глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі - Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, Бернар КУШНЕР та Радослав СІКОРСЬКИЙ.
”Гостем в частині засідання буде міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО”, - відзначили в прес-службі польського МЗС.
Міністри планують обговорити питання європейської політики, питання безпеки, відносин Європейського Союзу зі східними сусідами, в тому числі з Україною.
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